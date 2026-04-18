レアル・ソシエダを率いるペレグリーノ・マタラッツォ監督が現地時間18日に控えるコパ・デル・レイ（スペイン国王杯）決勝のアトレティコ・マドリード戦に向けた前日会見に出席。日本代表MF久保建英の起用を示唆しつつ、大会制覇へ意気込みを示した。17日、スペインメディア『アス』が同指揮官のコメントを伝えている。ソシエダは準決勝でライバルのアスレティック・ビルバオを2戦合計2−0で下し、6シーズンぶりの決勝戦進出が