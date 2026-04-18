◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト４ｘ―３巨人（１８日・神宮）ヤクルトがサヨナラ勝ちで首位をキープした。負ければ首位陥落となっていたが、１点を追う９回に巨人の守護神・マルティネスを打ち崩した。２―３の９回。途中出場の先頭・田中が右翼線二塁打を放つと、同じく途中出場の丸山和が左越えに同点二塁打。勢いのままにサヨナラを決めた。先発の奥川恭伸投手（２５）は今季最多１００球の力投で、同最長タイの７回を６