◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神４―３中日（１８日・甲子園）中日・鵜飼航丞外野手が今季初出場で猛アピールした。「７番・右翼」でスタメン。２回の今季初打席で中前打を放つと、先制された直後の４回無死三塁では、左越えに一時逆転２ランを放った。２３年７月５日の巨人戦（バンテリンＤ）以来、３年ぶりの本塁打。「あまり深く考えずに。来た球に対して力負けしないように」と、持ち味の長打力を発揮した。５回にも得点の起点と