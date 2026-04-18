◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 4x-3 巨人(18日、神宮球場)ヤクルトが巨人の守護神・マルティネス投手をとらえ、劇的サヨナラ勝利としました。この日の先発は奥川恭伸投手。初回から3塁にランナーを許すピンチを招くと、2回には三者凡退とするも、3回に佐々木俊輔選手の先制ソロを浴びます。それでも直後には打線が奮起。ヒットと四球で満塁の好機をつかみ、オスナ選手の犠牲フライで同点に追いつきました。それでも山瀬慎之助選手