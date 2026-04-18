◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 4x-3 巨人(18日、神宮球場)

ヤクルトが巨人の守護神・マルティネス投手をとらえ、劇的サヨナラ勝利としました。

この日の先発は奥川恭伸投手。初回から3塁にランナーを許すピンチを招くと、2回には三者凡退とするも、3回に佐々木俊輔選手の先制ソロを浴びます。それでも直後には打線が奮起。ヒットと四球で満塁の好機をつかみ、オスナ選手の犠牲フライで同点に追いつきました。それでも山瀬慎之助選手のタイムリーやダルベック選手のソロHRを浴び2点ビハインドとされます。

それでも7回には代打攻勢が的中。マウンドに迎えた巨人の2番手・田中瑛斗投手の前に左打者を並べ、3連打で1アウト満塁の好機をつかみます。巨人はここで中川皓太投手、船迫大雅投手を投入。2アウトまで追い込まれるも、サンタナ選手が船迫投手から押し出し四球をもぎ取り、1点差に迫りました。

さらに9回には、巨人の守護神・マルティネス投手の前に再び打線が奮起。田中陽翔選手と丸山和郁選手の2塁打で同点に追いつきます。さらに丸山選手は三塁への盗塁を決めチャンスを拡大。1アウト三塁の場面では長岡秀樹選手が相手のグラブをはじくタイムリーとし、サヨナラ勝利をあげました。