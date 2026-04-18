プロ野球のファーム・リーグは18日、東、中、西地区にファーム交流戦を合わせて7試合が行われた。巨人―楽天のファーム交流戦（ジャイアンツタウン）は延長10回、楽天が9―5。先発・大内は5回7安打7奪三振3失点（自責2）で、4番手・日当が1回無安打無失点で2勝目（6セーブ）を挙げた。武藤が5回に1号2ラン、吉野が4安打1打点、ドラフト3位・繁永（中大）が2安打2打点。巨人先発・森田は5回8安打5失点（自責3）で、4番手・平内