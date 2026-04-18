◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１８日・神宮）巨人の佐々木俊輔外野手が攻守で躍動した。１番・中堅で先発出場して第１打席から左中間二塁打、左越えソロ本塁打、中前安打と猛打賞。試合前に阿部監督から打撃の熱血指導を受け、一発回答した。さらに守備では８回からキャベッジに代わり左翼に回ると、最初の打者・オスナの痛烈なライナーを前進してダイビングキャッチ。ビッグプレーでチームを救った。