俳優水上恒司（26）が18日、横浜市のぴあアリーナMMで、「JJ50th Anniversary Fest2026」に出演し、映画「TOKYO BURST−犯罪都市−」（内田英治監督、5月29日公開）のスペシャルステージに登壇した。累計動員4000万人超え、韓国の超人気シリーズで、新宿中央署に所属する新人刑事が韓国の刑事とバディを組み、新宿・歌舞伎町で起きた集団強盗事件からはじまるヤクザ、ホスト、国際犯罪者、さらに国家権力も関わる巨悪に立ち向かう