俳優で映画監督の上西雄大（61）が18日、都内で自ら監督・脚本・主演する映画「宮古島物語ふたたヴィラかんかかりゃの願い」初日舞台あいさつに、ダブル主演する柴山勝也氏（69）らと出席した。同作は沖縄・宮古島の小さなホテルを舞台に、人々の絆と再生を描くヒューマンドラマ「宮古島物語ふたたヴィラ」シリーズの第3弾。ニース国際映画祭で柴山氏と田村亮（79）が最優秀俳優賞受賞をダブル受賞。柴山氏は俳優ではなく、ホテ