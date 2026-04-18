俳優でアーティストの三山凌輝（26）が18日、横浜市のぴあアリーナMMで「JJ50thAnniversary Fest2026」に出演した。2月に「RYOKI MIYAMA」としてソロ活動を開始し、この日も同名で出演。「I‘M THE KING」「BOOOM」など全5曲を披露した。会場を見渡して「ありがとう」と発し「JJは（創刊）50年ということで、俺の人生の大先輩。歴史って感慨深いな」と切り出した。さまざまなアーティストが出演するステージについて「ファンの方は