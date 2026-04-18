◆パ・リーグ日本ハム５―３西武（１８日・エスコンフィールド）日本ハムの新庄剛志監督（５４）が、２―０の６回無死一、二塁で、投手強襲の適時内野安打を放った６番・奈良間に対し、ヒッティングのサインを送った理由を説明した。犠打の選択肢もあったといい、「めちゃくちゃ迷いました。打席に向かうまで迷いました。だけど、その前に三振してて、悔しかっただろうから、次はやってくれるっていう期待を込めて『打て』