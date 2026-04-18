◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島２―７ＤｅＮＡ（１８日・マツダスタジアム）広島が連敗し、今季ワーストの借金４に膨らんだ。ＤｅＮＡ戦は昨季から７連敗。０１年４〜７月以来２５年ぶりの大型連敗となった。開幕３連勝でスタートしたが、ＤｅＮＡと入れ替わる形で５位に転落した。新井監督はＤｅＮＡのエース左腕・東の投球を「ここという時に間違わない」と認めた上で「そこを打っていかないといけない」と語った。また、今季初