◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島２―７ＤｅＮＡ（１８日・マツダスタジアム）

広島が連敗し、今季ワーストの借金４に膨らんだ。ＤｅＮＡ戦は昨季から７連敗。０１年４〜７月以来２５年ぶりの大型連敗となった。開幕３連勝でスタートしたが、ＤｅＮＡと入れ替わる形で５位に転落した。

新井監督はＤｅＮＡのエース左腕・東の投球を「ここという時に間違わない」と認めた上で「そこを打っていかないといけない」と語った。また、今季初スタメンで２安打１打点と結果を残した二俣を評価。開幕スタメンを確約した中心選手ながら、ともに打率１割台と苦しむ小園、ファビアンの２人には「まだ１００打席も行っていない。辛抱しないといけない」と言及した。

以下は新井監督の一問一答

―先発・ターノックは７回途中５失点

「粘り強く投げていたと思います」

―代えどころは難しかった

「難しくはなかったな。１００球を超えたのは初めてかな。徐々に球数を伸ばしていこうということだったし、後はブルペンのことを考えた時に迷いなく。結果、点を取られたけどね」

―斉藤汰は苦しい場面で起用

「ルーキーだから、抑えても打たれても、いい経験にしてもらいたい」

―打線が何とか援護したかった

「相手はエース（ＤｅＮＡ・東）だからね。ここという時に間違わない。そこを打っていかないといけないんだけど、さすがエースだなと」

―今季初スタメンの二俣は２安打１打点

「代打でも豊橋でいいヒットを打ったし、練習を見てもよく振れているので、今日はスタメンだったけど、２本ともいいヒットだった」

―打線全体の状態が上がらない。小園、ファビアンら中軸の状態が上がるのを待つしかないか

「辛抱しないといけないですよね。まだ１００打席にも行っていないし、小園は最後のヒットを明日につなげてもらいたい」

―小園は守備で目測を誤ったように見えた

「あれは後ろと重なったということだったけどね。しょうがなくはないでしょう。ホーム球場なんだから。（プレーするのが）１回目でもないので、そこは集中してやってもらいたい」

―２軍では平川が２安打

「左打席でも問題なく振れている」