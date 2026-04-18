◇プロ野球セ・リーグ ヤクルトー巨人(18日、神宮球場)2点ビハインドで7回を迎えたヤクルト。継投策に出た巨人をとらえ、1アウト満塁の好機をつかみました。佐々木俊輔選手やダルベック選手のソロHRを浴びるなどで、2点ビハインドとされていたヤクルト。7回のマウンドにあがった2番手・田中瑛斗投手の前には、代打攻勢に出て左打ちのバッターを並べます。これに応え、田中陽翔選手、宮本丈選手がヒットを記録。スタメン起用されて