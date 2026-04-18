工具不要航空宇宙・防衛大手サフラン・グループ傘下で、大手航空機内装品メーカーのサフランキャビンが公式SNSで、新鋭の航空機向け便器「レボリューション・トイレ（Revolution Toilet）」の写真を公開しています。どういった特徴があるのでしょうか。【写真】えっ…これが旅客機「革命的トイレ」全貌です「レボリューション・トイレ」はドイツで開催の「航空機インテリアエキスポ」で展示されたアイテムです。サフランキャビン