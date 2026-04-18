HHKBシリーズは数あるキーボードの中でも愛好家からの根強い支持を集めている高級キーボードとして知られています。そんなHHKBのホワイトモデルが「HHKB Professional HYBRID Type-S 雪」で、「USB接続とBluetooth接続の両方に対応」「高速タイピング性と静粛性に優れたType-Sキー」「HHKB伝統の静電容量無接点方式」といった特徴を備えています。HHKB Professional HYBRID Type-S 雪の日本語配列・無刻印モデルをGIGAZINE春のプレ