ガールズグループ・ME:Iが18日、国立代々木競技場第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』に出演した。【ライブ写真】制服姿で！圧巻のパフォーマンスをみせたME:Iステージは「THIS IS ME:I」で幕開け。レトロ風の制服姿で登場したME:Iは、難易度の高い“9時半ダンス”も息の合ったパフォーマンスで軽やかに決め、冒頭から圧倒的な一体感を生み出した。MOMONAの「最後まで一