【モデルプレス＝2026/04/18】ガールズグループ・ME:I（ミーアイ）が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演し、ライブパフォーマンスを披露した。【写真】新体制のME:I、スタイル際立つ衣装姿◆ME:I、新曲「Update ME」ライブ初披露7人は、ブラウンのグレンチェックとゴールドを基調とした制服風衣装で登場し、『TH