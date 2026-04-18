ME:I、新曲「Update ME」ライブ初披露 パワー溢れるパフォーマンスに「可愛い」の歓声【ガルアワ2026SS】
【モデルプレス＝2026/04/18】ガールズグループ・ME:I（ミーアイ）が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演し、ライブパフォーマンスを披露した。
【写真】新体制のME:I、スタイル際立つ衣装姿
7人は、ブラウンとゴールドを基調とした制服風衣装で登場し、『THIS IS ME:I』でライブを開幕。2曲目『MUSE』でランウェイ先端まで歩くと2月にリリースしたデジタルシングル『Best Match』をパワーたっぷりに披露し、客席には「可愛い〜！」という声が響き渡った。
メンバーのRINON、SUZUは同イベントで、モデルとしてランウェイにも登場。「いつものME:IのRINONとは違った雰囲気をお見せできたと思います」（RINON）、「かっこいい衣装でかっこいい雰囲気だったので緊張しました」（SUZU）と笑顔で振り返った。
最後は13日にリリースしたばかりのデジタル・シングル『Update ME』のパフォーマンスをライブ初披露。髪をなびかせるような振付が印象的なダンスで、観客を楽しませた。
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務める。（modelpress編集部）
M1 THIS IS ME:I
M2 MUSE
M3 Best Match
M4 Update ME
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【写真】新体制のME:I、スタイル際立つ衣装姿
◆ME:I、新曲「Update ME」ライブ初披露
7人は、ブラウンとゴールドを基調とした制服風衣装で登場し、『THIS IS ME:I』でライブを開幕。2曲目『MUSE』でランウェイ先端まで歩くと2月にリリースしたデジタルシングル『Best Match』をパワーたっぷりに披露し、客席には「可愛い〜！」という声が響き渡った。
最後は13日にリリースしたばかりのデジタル・シングル『Update ME』のパフォーマンスをライブ初披露。髪をなびかせるような振付が印象的なダンスで、観客を楽しませた。
◆「ガルアワ2026S／S」テーマは「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務める。（modelpress編集部）
◆ME:Iセットリスト
M1 THIS IS ME:I
M2 MUSE
M3 Best Match
M4 Update ME
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