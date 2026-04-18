ガールズグループ「ＭＥ：Ｉ」が１８日、東京・国立代々木競技場第一体育館で行われた日本最大級のファッションイベント「ＲａｋｕｔｅｎＧｉｒｌｓＡｗａｒｄ２０２６ＳＰＲＩＮＧ／ＳＵＭＭＥＲ」に出演し、でライブパフォーマンスを行った。前日はデビュー２周年の記念日で、この日は３年目に突入してからの初めてのパフォーマンス披露。名刺代わりの一曲「ＴＨＩＳＩＳＭＥ：Ｉ」で開幕すると、リーダーのＭＯＭＯ