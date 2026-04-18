乃木坂46の川崎桜（※崎＝たつさき）が18日、東京・代々木第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER』に登場した。【写真】かわいらしい個性的な古着スタイルで登場した川崎桜古着・ヴィンテージ＆インポートショップ『Top of the Hill』のステージに参加した川崎は光沢感のあるMA-1のなかにレース素材のワンピースをレイヤード。ショートパンツから美脚がのぞき、個性的な古着スタ