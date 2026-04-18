乃木坂46川崎桜、『ガルアワ』個性的な古着スタイルにもかわいさチラリ
乃木坂46の川崎桜（※崎＝たつさき）が18日、東京・代々木第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER』に登場した。
【写真】かわいらしい個性的な古着スタイルで登場した川崎桜
古着・ヴィンテージ＆インポートショップ『Top of the Hill』のステージに参加した川崎は光沢感のあるMA-1のなかにレース素材のワンピースをレイヤード。ショートパンツから美脚がのぞき、個性的な古着スタイルのなかにもかわいらしさがのぞくファッションでランウェイを闊歩した。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCを長浜広奈が務めた。
【写真】かわいらしい個性的な古着スタイルで登場した川崎桜
古着・ヴィンテージ＆インポートショップ『Top of the Hill』のステージに参加した川崎は光沢感のあるMA-1のなかにレース素材のワンピースをレイヤード。ショートパンツから美脚がのぞき、個性的な古着スタイルのなかにもかわいらしさがのぞくファッションでランウェイを闊歩した。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCを長浜広奈が務めた。