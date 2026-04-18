メロディックデスメタルの最高峰バンド、アーチ・エネミーの来日公演の模様をWOWOWで独占放送・配信する。新ボーカリストのローレン・ハートを迎えての公演となる。【ライブ写真多数】大谷翔平のユニ姿でファンサービスするリンキン・パーク新ボーカルのエミリーギタリストのマイケル・アモットを中心にスウェーデンで結成され、1996年にデビューしたアーチ・エネミー。2001年に加入した女性デスボーカルのアンジェラ・ゴソウ