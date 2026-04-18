アーチ・エネミー、新ボーカリストのローレン・ハートを迎えた来日公演を放送
メロディックデスメタルの最高峰バンド、アーチ・エネミーの来日公演の模様をWOWOWで独占放送・配信する。新ボーカリストのローレン・ハートを迎えての公演となる。
【ライブ写真多数】大谷翔平のユニ姿でファンサービスするリンキン・パーク新ボーカルのエミリー
ギタリストのマイケル・アモットを中心にスウェーデンで結成され、1996年にデビューしたアーチ・エネミー。2001年に加入した女性デスボーカルのアンジェラ・ゴソウが話題を呼び、世界的なバンドへと飛躍していった。昨年リリースされた最新アルバム『ブラッド・ダイナスティ』も根強い人気を誇っている。
その後、2代目女性ボーカルのアリッサ・ホワイト＝グラズが突如脱退を発表したが、今年2月に新たな女性ボーカルのローレン・ハートを迎え、新曲「トゥ・ザ・ラスト・ブレス」を配信リリース。さらに急きょ来日公演も決定し、新章の幕開けにファンから大きな反響が寄せられている。
WOWOWでは、日本ツアー最終日となる4月18日の東京・豊洲PITでのライブの模様を独占放送・配信する。
■『アーチ・エネミー ライブ・イン・ジャパン 2026 -ARCH ENEMY BLOOD DYNASTY JAPAN TOUR 2026-』
6月20日（土） 放送・配信
※放送・配信終了後〜2週間アーカイブ配信あり
【ライブ写真多数】大谷翔平のユニ姿でファンサービスするリンキン・パーク新ボーカルのエミリー
ギタリストのマイケル・アモットを中心にスウェーデンで結成され、1996年にデビューしたアーチ・エネミー。2001年に加入した女性デスボーカルのアンジェラ・ゴソウが話題を呼び、世界的なバンドへと飛躍していった。昨年リリースされた最新アルバム『ブラッド・ダイナスティ』も根強い人気を誇っている。
WOWOWでは、日本ツアー最終日となる4月18日の東京・豊洲PITでのライブの模様を独占放送・配信する。
■『アーチ・エネミー ライブ・イン・ジャパン 2026 -ARCH ENEMY BLOOD DYNASTY JAPAN TOUR 2026-』
6月20日（土） 放送・配信
※放送・配信終了後〜2週間アーカイブ配信あり