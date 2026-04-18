◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１８日・神宮）巨人の新外国人ブライアン・マタ投手（２６）が来日初勝利を目指して先発。５回まで１失点と力投を続けている。５回２失点で初黒星を喫した１１日に続き、２週連続でヤクルト打線と対決。前回複数失点した初回を無失点で立ち上がり、山瀬とのバッテリーで２回までゼロを並べた。１―０の３回、左翼手・キャベッジの失策なども絡んで１死満塁を招き、４番・オスナに中犠