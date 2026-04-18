ABEMAの人気恋愛リアリティショー『今日、好きになりました。』に参加していたひなの（瀬川陽菜乃）、さわ（紗和）、ひな（長浜広奈）が18日、東京・代々木第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER』の同番組スペシャルステージに参加した。【写真】センス抜群な衣装！ランウェイする長浜広奈、紗和、瀬川陽菜乃ひなのは、白と黒で統一されたパンツコーデで登場。さわはフリルのト