『今日好き』ひなの＆さわ＆ひなが“ギャップ全開”ランウェイ シックなコーデでガルアワ登場
ABEMAの人気恋愛リアリティショー『今日、好きになりました。』に参加していたひなの（瀬川陽菜乃）、さわ（紗和）、ひな（長浜広奈）が18日、東京・代々木第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER』の同番組スペシャルステージに参加した。
【写真】センス抜群な衣装！ランウェイする長浜広奈、紗和、瀬川陽菜乃
ひなのは、白と黒で統一されたパンツコーデで登場。さわはフリルのトップスとスカートでガーリーなスタイルに。同イベントのゲストMCも務めるひなは、二の腕あらわなノースリトップスでクールにランウェイした。
高校生のリアルで等身大な恋と青春を描く同番組が10周年を記念して歴代出演者である、岩間夕陽、葛西杏也菜、小林ゆあ、白石乙華に加え、成立したカップルがペアでランウェイ。
チェンマイ編の倉澤俊、谷村優真の“しゅんゆま”、卒業編2026の今井暖大＆時田音々“はるねね”、夏休み編2025の“きんりの”、恋愛見届け人の井上裕介（NONSTYLE）、かす、中川大輔、大友花恋も登場した。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCは長浜広奈が務めた。
【写真】センス抜群な衣装！ランウェイする長浜広奈、紗和、瀬川陽菜乃
ひなのは、白と黒で統一されたパンツコーデで登場。さわはフリルのトップスとスカートでガーリーなスタイルに。同イベントのゲストMCも務めるひなは、二の腕あらわなノースリトップスでクールにランウェイした。
チェンマイ編の倉澤俊、谷村優真の“しゅんゆま”、卒業編2026の今井暖大＆時田音々“はるねね”、夏休み編2025の“きんりの”、恋愛見届け人の井上裕介（NONSTYLE）、かす、中川大輔、大友花恋も登場した。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCは長浜広奈が務めた。