映画監督のキム・チャンミンさんが、飲食店で騒がしい客に静かにしてほしいとお願いしたところ、暴行を受け、亡くなった。去る4月17日、韓国で放送されたSBS『気になる話 Y』（原題）では、集団暴行で死亡したキム・チャンミンさんの事件に再び焦点を当て、被疑者イ氏のインタビューを取り上げた。【写真】キム・チャンミンさん、4人に臓器提供事件現場の目撃者は「子供は父親が連れて行かれたから、ここで2回もお漏らしをして。不