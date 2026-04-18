◇プロ野球セ・リーグ ヤクルトー巨人(18日、神宮球場)ダルベック選手が3試合連続となるソロHRを放ちました。場面は巨人の1点リードで迎えた6回。ダルベック選手は1アウト走者なしでこの日の第3打席を迎えると、対するヤクルトの先発・奥川恭伸投手の3球目の低めインコースへのカーブをとらえます。振り抜いたダルベック選手は確信。打球はそのままレフト方向のスタンドに飛び込みました。これで巨人は2点リードとしています。16日