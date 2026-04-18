歌手浜崎あゆみ（47）が18日、インスタグラムを更新。人気芸人らとのショットをアップした。15〜16日、愛知県クロコくんホールでライブを開催した浜崎は「名古屋day1は、あのスギちゃんの登場に叫んだーっわたしはキーボードの母音外してやったぜぃネタが大好きだからキーボードも一緒に写真撮らせていただきましたそして地球儀先行でwリフター登場した（同い年の）ゴー☆ジャスさんと次の開催地を指して最後はまさか肉眼