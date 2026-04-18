タレントの村重杏奈が１８日までにＳＮＳを更新。胸元をあらわにしたオフショットが話題になっている。自身のインスタグラムに「憧れのチョコレートが簡単に手に入ってしまうのでデデデ大王まっしぐら！！」と記すと、続けて「それでもよし！チョコうまい！」とつづり、オフショットを披露。村重は胸元が大胆に開いたタンクトップにジーンズを合わせたコーデをアップし、抜群のスタイルを投稿した。この投稿に「かわいすぎる