【モデルプレス＝2026/04/18】元A.B.C-Zでタレントの河合郁人が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。【写真】人気STARTOタレントの投げキス姿◆河合郁人「ガルアワ」サプライズ登場自身のYouTubeチャンネル『かわいたちチャンネル〜Purple Rain〜』にて“古着旅”の様子を発信するなど、古着好きとしても知