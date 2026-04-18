俳優の上田竜也が18日、神奈川・ぴあアリーナMMで開催された「JJ50th Anniversary Fest 2026」とコラボした映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』（5月29日公開）スペシャルコラボステージに登壇。福士蒼汰と絡むシーンについて語った。【写真】仲良さげ！水上恒司の話に耳を傾ける上田竜也今作は、ハリウッドスターのマ・ドンソクが製作・主演を務め、韓国で累計動員4000万人を突破しているシリーズ『犯罪都市』が日本オリジナルスト