俳優の樋口幸平が18日、国立代々木競技場第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』に登場した。【全身ショット】個性的！長身際立つスタイルを披露した樋口幸平樋口は3rd SHOW内「Top of the hill」のステージに登場。個性派のセットアップに、デニムのオーバーオール風ベストを合わせた難度の高いスタイリングでランウェイを歩いた。長身を活かしたバランスの取れた着こなし