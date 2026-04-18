４月18日放送の満天☆青空レストランにて、富士納豆ひきわりを使った「ねばふわ揚げ」を作りました！！レシピは以下の通りです✨ ★ねばふわ揚げ（４人分） 富士納豆（ひきわり）            ２パックオクラ                      