４月18日放送の満天☆青空レストランにて、富士納豆ひきわりを使った「つくね」を作りました！！レシピは以下の通りです✨ ★つくね（４人分） 富士納豆（ひきわり）             ２パック鶏ひき肉                               ２００ｇ鶏軟骨               &