ボーイズグループBTSが、日本の主要スポーツ新聞の1面を飾り、話題になっている。4月17〜18日、日本の5大スポーツ紙『日刊スポーツ』『スポーツニッポン』『スポーツ報知』『サンケイスポーツ』『デイリースポーツ』が、1面でBTSの来日公演「BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN TOKYO」を大々的に報じた。【写真】「JUNG KOOKが招待」BTS公演を観覧した日本人公演が開催された東京ドーム付近のコンビニには、これらの新聞を買い求める