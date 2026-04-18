市川團十郎の長女で舞踊家・市川ぼたんとしても活動する女優の堀越麗禾が１８日、東京・国立代々木競技場第一体育館で行われた日本最大級のファッションイベント「ＲａｋｕｔｅｎＧｉｒｌｓＡｗａｒｄ２０２６ＳＰＲＩＮＧ／ＳＵＭＭＥＲ」に登場した。堀越はスウェーデンのブランド「ＤａｎｉｅｌＷｅｌｌｉｎｇｔｏｎ」のステージで、明るい色のアウターに黒のミニスカートを合わせたコーディネートで披露。帽子やバッ