◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神４―３中日（１８日・甲子園）中日のドラフト６位・花田旭外野手（東洋大）が１１試合ぶりにスタメンから外れ、最後まで出番がなかった。１７日の阪神戦で左中間の飛球を追い、細川成也外野手と激突。この日は試合前の打撃練習なども行わず、井上一樹監督は「きのうの交錯で膝を少し痛めたので。きょうは使うことはできなかった。処遇は、またあした決めたいと思います」と明かした。借金１０となっ