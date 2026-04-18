今年2月、ケータイ世代が懐かしさを覚えるデザインの「MIVE ケースマ」がリリースされました。名前のとおり、ケータイとスマホがミックスされた特徴を持つ製品です。 3月末のドコモ3G回線停波に伴い、3Gガラケーからの移行先として選ばれる可能性がある本機種ですが、今回はデジタルデトックス目的でも使えるのかを検証してみました。 Android 14 Go Edition搭載のケータイ型スマホ 際限なく流れてくるショート動画や