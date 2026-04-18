アイドルグループ・日向坂46の大野愛実が18日、国立代々木競技場第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』に登場した。【全身ショット】トレンドカラーのパンツスタイルで魅了した大野愛実大野は2nd SHOW内「MONO-MART」のステージに登場。イエロー×グレーのトレンドカラーが映えるアシンメトリーカーディガンをまとい、スタイリッシュな装いでランウェイに現れた。可憐な笑顔