【ソウル＝仲川高志】韓国の保守系野党「国民の力」は１８日、６月３日の統一地方選で行われるソウル市長選の候補に、現職の呉世勲（オセフン）氏（６５）を選出した。左派系与党「共に民主党」は同市城東区の前区長、鄭愿伍（チョンウォンオ）氏（５７）の擁立を決めており、与野党対決の構図が固まった。統一選は昨年６月に発足した李在明（イジェミョン）政権の中間評価に位置付けられる。ソウル市長選はその中で最大の注目