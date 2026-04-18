【ソウル＝仲川高志】韓国の保守系野党「国民の力」は１８日、６月３日の統一地方選で行われるソウル市長選の候補に、現職の呉世勲（オセフン）氏（６５）を選出した。

左派系与党「共に民主党」は同市城東区の前区長、鄭愿伍（チョンウォンオ）氏（５７）の擁立を決めており、与野党対決の構図が固まった。

統一選は昨年６月に発足した李在明（イジェミョン）政権の中間評価に位置付けられる。ソウル市長選はその中で最大の注目選挙だ。呉氏の市政運営への評価が主な争点となる。

韓国ギャラップが１４〜１６日に実施した世論調査の結果によると、李大統領の支持率は６６％で、不支持率は２６％だった。統一選で与党候補が多数当選することを望む人は４５％に上り、野党候補が多数当選することを望む人の２８％を大きく上回った。全国的に共に民主党の候補が戦いを優位に進めそうだ。

国民の力では、２０２４年１２月に戒厳令を宣布し、２５年４月に憲法裁判所の決定で罷免（ひめん）された尹錫悦（ユンソンニョル）前大統領の評価を巡る内紛が続いている。党内が結束できるかどうかが勝敗のカギを握る。