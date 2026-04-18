歌舞伎俳優・中村獅童さん（53）の息子・中村夏幹くん（5）が、体調不良のため休演していた舞台に復帰することが18日、松竹の歌舞伎公式総合サイトで発表されました。夏幹くんは、2月末に足を骨折したことを報告しており、医師と相談の上、休演していました。代役は、兄・陽喜くん（8）が勤めていました。公式サイトでは、「大阪松竹座『御名残四月大歌舞伎』昼の部『毛谷村』の弥三松に出演を予定しておりました中村夏幹は、体調