５人組グループ「Ｍ！ＬＫ」の塩粼太智が１８日、東京・国立代々木競技場第一体育館で行われた日本最大級のファッションイベント「ＲａｋｕｔｅｎＧｉｒｌｓＡｗａｒｄ２０２６ＳＰＲＩＮＧ／ＳＵＭＭＥＲ」でサプライズで登場した。「ａｔｍｏｓｐｉｎｋ×ａｄｉｄａｓＯｒｉｇｉｎａｌＳＰＥＣＩＡＬＳＴＡＧＥ」に登場。８年ぶりの「ガルアワ」出演に会場からはどよめきが起きた。黒のジャージスタイル