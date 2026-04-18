なんと2機も！2026年4月16日、中部空港に普段ならばまず飛んでくることはない超巨大旅客機が、2機相次いで飛来してきました。ANA（全日空）の総2階建て旅客機、エアバスA380「フライングホヌ」の1号機（機番：JA381A）と2号機（JA382A）です。この事態はSNSでも大きな話題に。なぜこのようなことになったのでしょうか。【写真】えっ…これが中部空港に飛来の「珍巨大旅客機」全貌ですA380は「世界最大の旅客機」の称号を持つモ