なんと2機も！

2026年4月16日、中部空港に普段ならばまず飛んでくることはない超巨大旅客機が、2機相次いで飛来してきました。ANA（全日空）の総2階建て旅客機、エアバスA380「フライングホヌ」の1号機（機番：JA381A）と2号機（JA382A）です。この事態はSNSでも大きな話題に。なぜこのようなことになったのでしょうか。

【写真】えっ…これが中部空港に飛来の「珍巨大旅客機」全貌です

A380は「世界最大の旅客機」の称号を持つモデルで、ANAでは3機を保有。これらは成田〜ホノルル線専用機で、就航地のハワイで神聖な生き物とされる「ホヌ（ウミガメ）」にちなんだ「FLYING HONU（フライングホヌ：空飛ぶウミガメ）」という愛称と、3機で異なる特別塗装を持ちます。

16日、成田空港において、プライベートジェットがA滑走路を逸脱し、同滑走路が全面閉鎖になるアクシデントが発生しました。このとき2機の「フライングホヌ」はホノルルから成田へと向かっていましたが、中部空港へと代替着陸することに。中部空港ではしばらく2機の「フライングホヌ」が揃うという、異例の事態となりました。

この状況を航空機追跡サイト、ライブカメラ、SNSなどで確認したSNSユーザーからは「ホヌが2機という夢みたいな光景」「目に焼き付けとこう」「今日のセントレア激アツすぎん？」「なんか大物がセントレアに」「どえりゃことになっとるがや！！」「こんな景色がみれるとは思わなかった」「今日のセントレアは歴史に残りそう」「セントレアにフライングホヌは違和感しかない」といったコメントが寄せられています。