「ゾンビたばこ」とも呼ばれる指定薬物「エトミデート」をタイから密輸するなどしたとして台湾出身の50歳の女が逮捕されました。【映像】逮捕された台湾出身の容疑者劉庭簱容疑者（50）はおととい、仲間と共謀し羽田空港で「エトミデート」およそ4・05キロをタイから密輸した疑いなどがもたれています。警視庁によりますと、エトミデートは底が二重になったスーツケースに隠されていました。劉容疑者は「スーツケー