名古屋市内で記者団の取材に答える自民党の小林政調会長（中央）＝18日午前自民党の小林鷹之政調会長は18日、中東情勢の悪化を受け、エネルギー価格高騰や重要物資の安定供給に関する提言を月内にも取りまとめ、政府に申し入れる考えを示した。名古屋市で記者団に「生活の基盤となる産業に柔軟な支援が必要だ。党として対策をしっかり打ち出したい」と述べた。党のイラン情勢に関する合同会議でヒアリングした業界団体などの意