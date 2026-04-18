韓国によるイランへの人道支援を批判していたミス・イラン出身のモデル、ホダ・ニクが1日で立場を変えた。投稿を削除した後、「誤解があった」と外交部に感謝の意を伝えた。去る4月17日、ホダ・ニクは自身のSNSに「前日、私が投稿した内容に関連して、外交部関係者と通話した。韓国の人道支援について詳しい説明を聞いた」として、「医薬品や食料などが赤十字国際委員会を通じて届けられ、必要としている方々にしっかりと届くよう